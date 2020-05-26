Tarım Kredi'nin teknoloji şirketi Tarnet tarafından yürütülecek projeyle belirlenen okullarda tarım odaklı teknoloji ve girişimcilik eğitimi verilecek.

İlk olarak dijital platformda belirlenen teorik eğitimleri alacak öğrenciler, daha sonra bir eğitim öğretim döneminde 24 atölyeyi tamamlayacak.

Atölyeler problem çözme, liderlik, sosyal girişimcilik, yenilikçi düşünce, inovasyon, etik, enerji ve yaşam, temel ekoloji ve tarım, gıda, temel elektronik ve elektronik, kodlama, robotik, tasarım ve üretim, iş modeli geliştirme gibi alanlarda olacak. Okulun yapı ve talebine göre okul içerisinde veya dışında bir Akıllı Tarım Atölyeleri Laboratuvarı da kurulabilecek.

Bu atölyeler bir tarım merkezinde işlenecek ve öğrencilerden bir ürün çıkarması beklenecek. Atölyeleri başarıyla bitiren öğrenciler sertifikalarını aldıktan sonra okullarında Akıllı Tarım Atölyeleri kulüplerini kurabilecek, eğitime yeni başlayan öğrencilere mentörlük yapabilecekler.

"Gelecek kuşakların tarıma ilgisi artırılacak"

[Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz - Fotoğraf: AA]

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tarımda iş gücünün yaşlandığına ve toplumda tarıma yönelik ilginin azaldığına dikkati çekerek, gelecek kuşakların bu alana olan ilgisini artırmak istediklerini söyledi.

Okullarda oluşturulacak Akıllı Tarım Atölyeleri ile tarımı ortaöğretim çağındaki çocuk ve gençlerin gündemine sokacaklarını belirten Poyraz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız erken yaşlarda teknolojiye olan ilgilerini tarım teknolojilerine odaklayarak üretime destek sağlayacak. Akıllı Tarım Atölyeleri hedefimiz 6. ve 7. sınıflar ile 9. ve 10. sınıftaki gençler. Bu gençlere laboratuvar ortamında bilişim sistemleri teknolojilerinin gerektirdiği donanımları, temel eğitimleri verirken kodlama, robotik kodlama gibi ileri eğitimleri de vereceğiz. Bir eğitim öğretim yılını kapsayacak planlama içindeyiz. Çocuklarımızın tarımsal üretim süreçlerini bizzat görmelerini yaşamalarını ve hissetmelerini istiyoruz. Bir konuda teknolojik gelişme yaptırmak istiyorsanız, o üretim süreçlerinin de o işe kafa yoranlar tarafından bilinmesi gerek."

Poyraz, projeyi bugünden yarını görerek ortaya koyduklarını aktararak, "Çünkü biliyoruz ki yarınlarda teknolojiyle hemhal olmuş kişilerin tarımla meşgul olduğunu hızla göreceğiz." dedi.

Çiftçiliğin bugün itibariyle köylerde yaşayanların faaliyeti gibi durduğunu anlatan Poyraz, buna karşın üniversite mezunu mühendislerin de üretimde aktif rol aldığı bir çağa doğru hızla gidildiğini ifade etti.

Tarımsal üretim sürecinde aktif rol alma noktasında gençleri bu alana çekmeyi ve ilgilerini bu alana toplamayı hedeflediklerini dile getiren Poyraz, "Gençlerin, teknoloji ve tarımı iç içe geçirerek ürün geliştirdiği döneme gireceğiz." diye konuştu.

"Proje hızla tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak"

Projeyi ilk olarak özel ya da kamu ayrımı yapmadan birkaç pilot okulda hayata geçireceklerini belirten Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde bu işi daha somut noktaya taşıyıp süreçleri başlatacağız. Pilot okullardan aldığımız geri dönüşüme göre eksiklikleri tamamladıktan sonra bunu hızlı şekilde tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu eğitimleri pilot okullarda seçmeli ders mahiyetinde teklif edeceğiz. Atölyelerde bir tarımsal ürünün üretimde hangi aşamalardan geçtiğini çocuklarımız görecek. Tarımsal ürünlere ilişkin verilerin toplanması, raporlanması için yazılım gerekiyor. Bir tarımsal üretimin maliyetleri teknolojiyle nasıl aşağı çekilir? Gençleri sahaya da götürüp mevcut durumla tanıştıracağız. Gelecek tarımda, gençlerin, geleceğin burada olduğunu bilerek bu süreçlere müdahil olması lazım. Biz de bir farkındalık oluşturabilir miyiz diye çalışma başlattık."

Projenin ikinci aşamasında 7 bölgede bölgesel eğitim merkezleri kurmayı planladıklarını ve buralarda eğiticilerin eğitimlerinin gerçekleştirileceğini bildiren Poyraz, projedeki gençlerin desteğiyle üretilen ürünleri de Tarım Kredi'nin marketlerinde satışa sunmayı da planladıklarını sözlerine ekledi.