24 Ocak 2020’de meydana gelen merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,5 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Malatya Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi Anaokulu, ASELSAN’ın sosyal sorumluluk platformu ASİL tarafından yeniden inşa edildi.

Yardımseverlerin ASİL’e yaptığı bağışlarla tekrar hayat buldu

Açılış töreninde konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, “ASELSAN’ın büyük yürekli çalışanları Malatya’da böyle bir ihtiyacın olduğunu gördüler ve harekete geçtiler. Eğitim bir milletin geleceği için önem verilmesi gereken en önemli meselelerden birisi. Okul öncesinden başlayacak bu yavrularımız gelecekte ülkelerine hizmet edecekler” dedi.

“ASELSAN her koşulda milletimizin yanında”



ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “ASELSAN olarak her koşulda milletimizin yanındayız. 24 Ocak 2020’de meydana gelen deprem sebebiyle hasar gören Malatya’nın Kurucaova köyündeki anaokulu bağışçılarımızın destekleri ile yeniden inşa edildi. Anaokulumuz minik öğrencilerin ikinci yuvası olmak için hazır. Dokuz bini aşan çalışanıyla milletimize mâl olmuş ASELSAN’ımızın insanımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için yürüttüğü projeleri bulunuyor. Yeniden inşa ettiğimiz Malatya Doğanşehir Kurucaova ASELSAN Anaokulumuz hayırlı olsun” diye konuştu.



ASİL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, “ASELSAN ve ASİL Derneği olarak bu çocuklarımızın fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimlerine ne kadar destek olursak o kadar mutluluk duyacağız” dedi.