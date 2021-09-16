Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" sözlerini kullandı.

Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu.



Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.



Sonuçlar için: https://t.co/yD3AXGGP7j pic.twitter.com/Ox7aN6fCdk — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 16, 2021

Kasapoğlu, çeşitli yurtların yer aldığı videoyu da paylaştı.

Öğrenciler sonuçları, "http://turkiye.gov.tr"den öğrenebilecek.