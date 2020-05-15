Haber Giriş: Kaynak: AA
AÖF sınavları internet üzerinden yapılacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı açıklandı.
Açıklamada, sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı belirtildi.
Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgiler, üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
Bahar dönemi ara sınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.
Sıradaki Haber
Öğretmenler için iki yönetmelik değişikliği yolda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz