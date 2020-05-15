Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde "özel çocuklar" için yenilikçi ve özgün bir öğrenme aracını daha kullanıma sundu.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tüm öğrencilerle birlikte "özel çocukların" da evde aileleriyle uygulayabilecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlikleri kapsayan bir takvim hazırladı.

İki cilt halinde hazırlanan "Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi"nin (ÖÇEET) birinci cildi, "orgm.meb.gov.tr" adresindeki elektronik kütüphanede yerini aldı.

Alanında bir ilk

Takvimde, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların, bilişsel, duyuşsal, iletişim, motor ve günlük yaşam becerileri gibi birçok alanda destekleyecek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak 500 etkinlik toplandı.

Alanında ilk olan bu çalışmadaki etkinliklerin, uzaktan eğitim sürecinin sona ermesinden sonra da okul ortamına uyarlanarak bu kez okula uyum süreçlerine hızlı ve etkili şekilde destek sağlaması hedeflendi.

Okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler de dahil olmak üzere tüm yetersizlik gruplarına yönelik hazırlanan takvim, "Yarışma, Bilmece, Sanat Etkinliği, Müzik Saati, Mutfak Etkinliği, Oyun, İletişim, Deney, Fiziksel Aktivite, Günlük Yaşam ve Günü Değerlendirme" bölümlerinden oluşuyor.

Her gün için bu alanlara yönelik kazanım odaklı, öğretici ve bir o kadar da eğlenceli 10 etkinlik yer alıyor. Takvim, "orgm.meb.gov.tr" adresinde, mobil uygulamada ve "@mebozelegitim" sosyal medya hesaplarında günlük olarak yayımlanmaya başlandı.

"110 bin kişi tarafından indirildi"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, takvimin özel çocuklara zengin öğrenme ve öğretme süreçleri oluşturarak eğitime katılım ve erişimlerini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Toplumun her kesiminde özel eğitim konusunda bilgi ve farkındalık oluşturmak, özel çocukların eğitimden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini anlatan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, kalıcı ve kolay öğrenmelerini sağlayan, yenilikçi, özgün ve işlevsel etkinlikler, özel eğitim alanının olmazsa olmaz bir parçası. İçinde bulunduğumuz uzaktan eğitim sürecinde özel çocuklarımız için EBA TV yayınlarına ek olarak 'Özelim Eğitimdeyim' adlı bir mobil uygulama paylaştık ve uygulama, bir hafta gibi kısa bir sürede 110 bin kişi tarafından indirildi. Burada sunduğumuz günlük yaşam, matematik, hayat bilgisi, sosyal beceriler gibi alanlardaki eğitim videolarını ailelerimiz ve özel çocuklarımız çok sevdi. Şimdi eğlenceli yeni etkinliklerle onların karşısındayız. Takvimdeki etkinlikleri tüm çocuklarımız yapabilirler. Evlerde olduğumuz süreçte ailelerle birlikte, okullar açılınca ise hep beraber eğlenerek öğreneceğiz."

Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi'ne, "http://orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/anasayfa/derskitaplari/" linkinden ulaşılabilecek.