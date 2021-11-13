Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ALES/3 Sınavı 21 Kasım'da yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021'de yapılacak.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Kasım'daki 2021-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.
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