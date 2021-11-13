Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 08:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
e-YDS 13 bugün yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2021/13 sınavı bugün yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bugün yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2021/13 (İngilizce) adaylarına, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.
Adayların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava katılmalarına izin verilmeyek.
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