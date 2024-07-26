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Eğitim
AA 26.07.2024 09:52

ALES pazar günü yapılacak

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 157 bin 530 adayın katılımıyla 28 Temmuz Pazar günü yapılacak.

ALES pazar günü yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 81 ilde ikincisi yapılacak ALES için 92 sınav merkezi, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verilecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Sınavda 21 bin 654 kişi görev yapacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1450 aday bu haktan yararlandı."

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