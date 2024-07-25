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Eğitim
AA 25.07.2024 11:15

YKS tercih dönemi başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih dönemi bugün başladı. Tercih süreci 2 Ağustos'ta sona erecek.

YKS tercih dönemi başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı

Toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için adaylar tercihlerini 2 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek.

Tercih işlemleri "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Adaylara bilgi verilmesi amacıyla 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yarın yayımlanacak.

Tercih yapacakların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı.

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