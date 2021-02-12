Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
ALES belgeleri erişime açıldı
[Fotoğraf: AA]
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, belgelerini ÖSYM'nin internet sayfasından TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM), 21 Şubat'ta yapılacak 2020-ALES/2 için bir duyuru yayımladı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısı da yapıldı.
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