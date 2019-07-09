Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinden yapılan duyuruya göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı.

2019-ALES/2 başvuruları 17 Temmuz'a kadar alınacak. Sınav ise 22 Eylül'de düzenlenecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin 2019-ALES kılavuzuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA