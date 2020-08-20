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Açıköğretim'de yaz okulu online sınav tarihleri açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı yaz okulu online sınavları 5-9 Eylül'de yapılacak.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İktisat ve İşletme fakültelerinin yurt içi ve yurt dışı programlarının yaz okulu sınavları, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında internet tabanlı ortamda gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda 5 Eylül Cumartesi gününden itibaren erişilebilecek çevrim içi sınav sistemi, 9 Eylül Çarşamba saat 23.59'a kadar açık tutulacak.
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