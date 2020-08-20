Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İktisat ve İşletme fakültelerinin yurt içi ve yurt dışı programlarının yaz okulu sınavları, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında internet tabanlı ortamda gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 5 Eylül Cumartesi gününden itibaren erişilebilecek çevrim içi sınav sistemi, 9 Eylül Çarşamba saat 23.59'a kadar açık tutulacak.