Öğrenci ve öğretmenler sınıfta değil, uygulamada buluşuyor. Dersler internet ortamında işleniyor.

Bahçeşehir Koleji, koronavirüs salgını sürecinde duyulan eksiklik sebebiyle, Türkiye’nin ilk eğitim odaklı görüntülü konuşma uygulamasını geliştirdi.

SeeMeet isimli uygulamaya, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK da destek verdi.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Bu tip platformlar daha çok şirketlerin çalışanlarının kendi aralarında toplantı yapması, müşterilerine sunumlar yapması üzerine dizayn edilmiş programlardı o yüzden uzaktan eğitim verimliliği açısından verimli değildi. Daha da önemlisi güvenlik açığı vardı" dedi.

Her yaş giriş yapabiliyor

Seemeet, Bahçeşehir Kolejinin eğitim platformu Metodbox'la birlikte çalışıyor.

Uygulama üzerinden öğretmenler öğrencileri ile interaktif iletişim kurabiliyor.

Sorulan sorulara hızlıca cevap alıp, anket oluşturabiliyor.

Çocukların sınıflardaki düzeni sağladığı şekilde uygulamanın da aynı düzeyde olacağını belirten Yücel, "Öğretmenleri derse girecek. Çocuklar 'günaydın' diyecek. Yoklama alınacak ve o günün konusu neyse öğretmen işlemeye başlayacak" açıklamasını yaptı.

Ana sınıfından lise öğrencilerine kadar her yaş grubu sisteme giriş yapabiliyor.