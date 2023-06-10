4-6 yaş Kur'an kurslarında 208 bin 920 öğrencinin eğitimi tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığından aldığı bilgiye göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı kapsamında, Türkiye genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim veren 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının eğitimi sona erdi.

Eğitimlerde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan müfredat kapsamında, "Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı" sertifikasına sahip Kur'an kursu öğreticileri görev yaptı.

Geçen yıl 168 bin 439 öğrencinin eğitim aldığı 4-6 yaş Kur'an kurslarından bu yıl 208 bin 920 kişi mezun oldu.

"Okul öncesi eğitimi destekleyecek konu başlıklarıyla da eğitim vereceğiz"

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının 2013'te başladığını, talebin her geçen yıl arttığını söyledi.

COVID-19 salgını nedeniyle kurslara iki yıl ara verildiğini anımsatan Akbulut, kurslarda yüzde 75 değerler eğitimi, yüzde 25 ise Kur'an-ı Kerim'i tanıma derslerinin verildiğini bildirdi.

Kurslarda eğitim alan çocukların İslam dininin temel değerlerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i de ses ve şekil olarak öğrendiğini ifade eden Akbulut, velilerden olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti.

Bu yıl yeni bir programa başladıklarını aktaran Akbulut, "Tamamlayıcı kazanımlar adıyla çocuğun motor ve bilişsel gelişimlerini tetikleyecek, becerilerini kazandıracak bir program oluşturduk. O yüzden 4-6 yaş Kur'an kursları okul öncesi eğitim formatında hizmet vermeye başladı." dedi.

Yeni dönem için çocuklara yönelik bir eğitim kitabı hazırlayacaklarını dile getiren Akbulut, "Kurslarımızın fiziki alt yapısına dair yeni düzenlemelerimiz var. Bundan sonra okul öncesi eğitimi destekleyecek konu başlıklarıyla da eğitim vereceğiz. Çocuklar, kurslarımızdan ayrıldıktan sonra okul öncesi eğitimle ilgili kazanımların önemli bir kısmını edinecek inşallah." diye konuştu.

"2013'ten bu yana 1 milyonu aşkın öğrenciyi mezun ettik"

Bu yıl 208 binden fazla öğrenicinin 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitimini tamamladığını bildiren Akbulut, "2013'ten bu yana 1 milyonu aşkın öğrenciyi mezun ettik. Bu bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.