Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
2022-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen 2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16-22 Kasım'da tercihleri alınan 2022-DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
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