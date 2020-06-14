Haber Giriş: Kaynak: AA
2020-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi. Adaylar, bugün sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 451 bin 272 adayın katılımıyla saat 10.15'te başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), sona erdi.
Sınav binalarında ve salonlarda koronavirüse karşı tedbirler alındı. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilen sınavın sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.
Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
2020-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı.
Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.
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