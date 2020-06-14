Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 451 bin 272 adayın katılımıyla saat 10.15'te başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), sona erdi.

Sınav binalarında ve salonlarda koronavirüse karşı tedbirler alındı. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilen sınavın sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

2020-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.

