Haber Giriş: Kaynak: AA
2020-KPSS Ön Lisans giriş belgeleri erişime açıldı
2020-KPSS Ön Lisans adayları, 25 Ekim'de yapılacak sınav için oluşturulan giriş belgelerine ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2020-KPSS Ön Lisans giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Ekim'de yapılacak 2020-KPSS Ön Lisans'a başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Etiketler: KPSS ön lisans KPSS giriş belgeleriSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 14:46
Son Haberler
- 16:02
- 15:56
- 15:51
- 15:41
- 15:58
Sıradaki Haber
"Ciddi artış olmazsa diğer sınıflarda da yüz yüze eğitim gündeme gelebilir"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz