Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans için başvurular bugün başladı.

KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman?

KPSS Ön Lisans için başvurular 2 Eylül’e kadar devam edecek.

2020 KPSS Ön Lisans geç başvuru günü ise 10-11 Eylül 2020 saat 23:59’da sona erecek.

2020 KPSS Lisans başvuruları sona erdi

KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran-13 Temmuz arasında alındı.

ÖSYM’nin sitesinde yer alan bilgiye göre geç başvuru günleri (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) 22-23 Temmuz’da sona erdi.

KPSS 2020 ne zaman?

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapılacak.

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşecek.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

ÖSYM sınav takvimi için tıklayınız.