İnternet konusunda Facebook’un çok büyük sorumluluğu olduğunu vurgulayan Mark Zuckerberg, yeni düzenlemelere ihtiyaç olan alanlar olarak, "zararlı içerikler, seçim bütünlüğü, kişisel verilerin korunması ve veri taşınabilirliği"ni gösterdi.

Zuckerberg, ifade özgürlüğü konusunda kararlarını bağımsız bir kurul oluşturarak insanlara hitap edecek şekilde aldıklarını ve hükümetler ile birlikte çalışarak içerik görüntüleme sistemlerinin verimliğini yükselttiklerini söyledi. Zuckerberg bunun yanında, zararlı içeriğin dağıtımı ve kurumların oluşturulan standartlara uyup uymadığını kontrol edecek üçüncü taraf olarak işlev gösterecek kuruluşlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Facebook’un hangi reklamların siyasi olarak görülebileceğini her zaman anlayamadığını söyleyen Zuckerberg, siyasi reklamlar hakkındaki yönetmeliklerin güncellenerek sektör için yeni standartlar oluşturulmasının gerektiğine dikkat çekti.

Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruması Düzenlemesi benzeri bir genel çerçeveye olan ihtiyaç üzerinde hükümetlerin hemfikir olduğunu söyleyen Facebook CEO’su, verilerin ne zaman yapay zeka gibi halkın yararına olan yeni teknolojilerde kullanılabileceği konusunda net kurallara ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Veri taşınabilirliği konusunda değinen Zuckerberg, verilerin hizmetler arasında taşındığında sorumluluğun kimde olduğuna ilişkin net kurallara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Veri skandalı nasıl ortaya çıktı?

ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirket Cambridge Analytica'nın, seçim kampanyası sırasında Facebook kullanıcılarının verilerini yasa dışı yollardan aldığının ortaya çıkması, uluslararası veri krizi sürecini başlattı.

87 milyon kullanıcının Facebook bilgilerinin Cambridge Analytica’ya sızdırıldığı ortaya çıktı. Türkiye'den ise toplam 234 bin 584 kişinin kişisel verilerine izinsiz erişildiği açıklandı.

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg hatayı kabullenerek, "Dünyadaki sorumluluğumuzu yeterince iyi göremedik" dedi ve ABD Senatosu ile Temsilciler Meclisine ifade verdi.

Veri skandalı sebebiyle dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi, Facebook hesaplarını sildi. Hisseleri kısa sürede düşüşe geçen Facebook, veri krizi sürecinde milyarlarca dolar zarara uğradı.

Pek çok ülke veri gizliliğinin korunmasına yönelik adımlar atarken, Facebook da veri gizliliğini sağlayacak ve dünyanın her yerinde geçerli olacak bir yasa üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Kaynak: DHA, Independent