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Zeytin Dalı bölgesinde 10 terörist gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:59
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