Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy CNN International kanalına açıklamalarda bulundu.

Rusya ile savaşta şimdiye kadar 2 bin 500 - 3 bin arası askerin hayatımı kaybettiğini, 10 bin kişinin de yaralandığını açıkladı.

"Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti"

Zelenskiy öte yandan Telegram hesabından video mesaj yayınladı.

"Rusya, tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor" diyen Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'yı sonsuza dek kaybettiğini söyledi.

Zelenskiy Ukrayna'da 918 yerleşim biriminin "işgalden" kurtarıldığı bilgisini de paylaştı.