Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zelenskiy’nin gömleği sosyal medyada gündem oldu
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin giydiği ‘vışıvanka’ adı verilen geleneksel Ukrayna gömleğindeki tank ve zırhlı araç işlemesi sosyal medyada gündem oldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vladimir Zelenskiy’nin haki rengi bir gömlek giydiği görüldü.
Vışıvanka adı verilen, Ukrayna ve Belarus’ta geleneksel olan gömleğin üzerindeki işlemeler ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Gömleğin üst kısmındaki işlemede bir kadın ve erkek figürü görülürken; ortasında Ukrayna yapımı BTR-3E1 tipi zırhlı araç ve en altta da tank görüldü.
Etiketler: Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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