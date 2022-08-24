Ukrayna’nın 31. Bağımsızlık Günü'nde, Rusya’nın Kiev’e saldırı düzenleyebileceği endişesiyle, halka açık kutlamalar yapılmadı.



Rus güçlerinin saldırı ihtimaline karşı Kiev’de 22-25 Ağustos tarihlerinde geniş katılımlı halka açık kutlama, toplantı ve gösteriler yasaklandı.

Kutlamalar için önceki yıllarda başkent Kiev’de yapılan askeri geçit töreni iptal edildi. Buna ek olarak, Ukrayna’nın birçok kentinde de kutlamalar gerçekleştirilmedi.

Rus saldırısı olabileceği yönündeki uyarılara rağmen çok sayıda Ukraynalı, savaşta ele geçirilen Rus zırhlılarının sergilendiği Kiev’deki Kreşatik Caddesi’ne geldi. Kreşatik Caddesi’ne gelen Ukraynalılardan bazılarının geleneksel kıyafet giydiği ve Ukrayna bayrağı taşıdığı görüldü.

“Bağımsız Ukrayna’nın özgür insanlarıyız”



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bağımsızlık Günü vesilesiyle Ukrayna halkına Kiev’den çektiği bir video ile seslendi.

Mesajında Zelenskiy, “Hangi orduya sahip olduğunuz umurumuzda değil, sadece toprağımızla ilgileniyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız.” ifadesini kullandı.

Ukraynalılara seslenen Zelenskiy, “Bağımsız Ukrayna’nın özgür insanlarıyız. Bu cümle her şeyi söylüyor. Bu sadece 4 kelime ama bugün arkasında neler kaldı. Büyük savaşın 182. günü. Bu kelimelerde kaç sembol ve anlam, kahramanlık ve kayıp, sevinç ve acı kaldı” dedi.

Zelenskiy, “Bizi yok etme girişiminden 6 ay sonra bağımsız Ukrayna’nın özgür insanlarıyız. Bu geleceğimizin de gerçeği. 6 ay önce, Rusya bize karşı savaş ilan etti. 24 Şubat’ta tüm Ukrayna, patlama ve silah sesleri duydu” ifadelerini kullandı.

"Şimdi, kimin gerçekten kardeşimiz ve dostumuz olduğunu, kimin adını ve ününü kaybetmediğini biliyoruz. Kimin bize gerçekten ihtiyacı olmadığını ve kapının nerede bize açık olduğunu biliyoruz. Kimin ne olduğunu anladık ve bütün dünya da Ukraynalıların kim, Ukrayna’nın ne olduğunu anladı. Kimse, ‘Rusya yakınlarında, orada bir yer var’ diyemez artık."

“Avrupa, Ukrayna’nın AB’nin gelecekteki bir üyesi olduğunu kabul etti”

Ukrayna halkının cesareti tüm dünyaya ilham oldu.

“Ukrayna halkı insanlığa, adaletin gülünç dünyamızı henüz tam olarak terk etmediği konusunda yeni bir umut verdi. Bunda da kazanan güç değil, gerçekler, para değil değerler, petrol değil insanlar oldu. Dünya, birlik olmadı. Koronavirüs, bize herkesin kendi başının çaresine bakması gerektiğini açıkça gösterdi. Ukrayna ise bunu 6 ayda değiştirdi. Tarih kitaplarında, ‘Ukrayna’nın Dünya’yı birleştirdiği dönemler’ kısmı olacak. Avrupa’nın artık bir oyuncu olmadığını, aksine güçsüz, bölünmüş, pasif ve uykuda olduğunu söyledi. Ukrayna, tüm Avrupa kıtasını uyandırdı. Avrupa, sert yaptırımlar uyguladı. Avrupa, oybirliği ile Ukrayna’nın AB’nin gelecekteki bir üyesi olduğunu kabul etti. Büyük işletmeler, paranın kan ve ölüm koktuğunu fark etti. İşletmeler ve markalar, Rus pazarını terk ediyor.”

“Bu bayrak Donbass’ta da Kırım’da da her yerde dalgalanacak”

“Hepimiz değiştik” diyen Zelenskiy, Donbas ve Kırım için konuştu.

“Bazılarımız, birey olarak, vatandaş olarak Ukraynalı olarak yeniden doğdu. Bazıları da ortadan kayboldu. 24 Şubat günü 04.00’de yeni bir ulus ortaya çıktı. Doğmadı, yeniden doğdu. Ağlamayan, bağırmayan, korkmayan, kaçmayan, pes etmeyen, unutmayan bir ulus ortaya çıktı. Bu bayrak Donbass’ta da Kırım’da da her yerde dalgalanacak.

İşgalciler, birkaç gün içinde başkentte geçit töreni yapmayı umuyorlardı. Ancak bugün, düşmanın teçhizatları Kiev’de yakılmış, enkaza dönmüş ve parçalanmış bir şekilde. sergileniyor. Ordunuzun büyüklüğü bizim için önemli değil. Bizim için topraklarımızda olmanız önemli ve bu sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.”

"Donbass, Ukrayna’dır” diyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Yol ne olursa olsun bize geri dönecek. Kırım Ukrayna’dır” dedi.