Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir video mesaj yayınlayarak Rusya ile müzakerelerde egemenlikleri ve toprak bütünlükleri konularında ısrarlı olacaklarını vurguladı.

Zelenskiy, "Barış istiyoruz. Bunun için müzakerelerde yeni bir tur yapılacak. Önceliklerimiz biliniyor: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği. Devletimiz için etkili güvenlik garantileri verilmesi de şart. Amacımız ülkemizde barışa ve normal yaşama mümkün olan en kısa sürede dönmek." dedi.

Zelenskiy ayrıca, Rusya'nın tarafsızlık talebinin Ukrayna müzakere heyeti tarafından dikkatle incelendiğini de kaydetti.

Rus gazetecilere konuştu

Ukrayna Devlet Başkanı, bu açıklamasından önce Rus gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Çevrim içi gerçekleşen röportajda Zelenskiy, Rus askerleri Ukrayna'dan çekilmeden ve ateşkes olmadan, hiçbir barış anlaşmasının mümkün olmayacağını belirterek Rusya ile Donbas üzerinde uzlaşmak istediğini söyledi.