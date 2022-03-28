Hem Kharkiv hem de Lviv'deki doğum öncesi klinikleri BBC'ye yaptıkları açıklamada savaşla bağlantılı stres ve tıbbi sorunların bir sonucu olarak erken doğum oranının son birkaç hafta içinde iki veya üç katına çıktığını söyledi.

Polina, Kharkiv'in bölgesel perinatal kliniğinde sadece 630 gram ağırlığında doğdu. Tam süreli bir kız bebek için ortalama ağırlık, bunun beş katı.

[Fotoğraf: BBC]

800 gram olan Viktoria, annesi Kiev'den kaçtıktan sonra, Mart ayı başlarında ikiz kız kardeşi Veronika ile birlikte Lviv'in perinatal hastanesinde dünyaya geldi.

Rus kuvvetlerinin bombaladığı bir şehirde biri mülteci, diğeri yaşam mücadelesi veren bu iki küçük kız, burada annelerin ve doktorların yüz yüze olduğu çetin seçimleri gözler önüne seriyor.

Polina'nın bakımından sorumlu tıbbi direktör Iryna Kondratova, Kharkiv kliniğinde erken doğumların normal oranlarının üç katına çıktığını ve şimdi tüm doğumların yüzde 50'sini oluşturduğunu söyledi.

[Fotoğraf: BBC]

Dr. Kondratova, "Enfeksiyonlar, tıbbi yardım eksikliği, kötü beslenme: savaş erken doğum riski yaratıyor" diyor.

"Erken doğum oranımız zaten yüksekti çünkü Donetsk ve Luhansk'tan çok sayıda hastamız vardı. Çatışma bölgelerinde kadınlar enfeksiyonların aktif olduğu kalabalık bodrum katlarında çok zaman harcıyorlar. Ayrıca ihtiyaç duyduklarında tıbbi yardıma ulaşmaları da kadınlar için daha zor."