Zelenskiy'den, Kırım Tatar sürgününün 79. yıl dönümü paylaşımı

Zelenskiy, Kırım Tatar Türklerinin, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in kararıyla öz yurtlarından bir gecede koparılarak insanlık dışı şartlardaki tren vagonlarıyla Orta Asya'ya sürgün edilişinin 79. yıl dönümüne ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajında, geleneksel kıyafetiyle çekilen bir fotoğrafa da yer verdi.

“Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım”



15 dakika içerisinde yataklarından kaldırıldılar, öz yurtlarından oldular... Kırım Tatar Türkleri 18 Mayıs 1944’te hayvanların taşındığı vagonlara doldurularak Orta Asya'ya sürgün edildi.



Acısı hiç dinmeyen #KırımTatarSürgünü’nün 79.… pic.twitter.com/PaEiQDB9Zz — TRT HABER (@trthaber) May 18, 2023

Zelenskiy şunları kaydetti:

"79 yıl önce bugün, Sovyet yetkilileri Kırım Tatarlarını sürgüne göndermeye başladı. Silinmek istenen, evlerinden, yaşam hakkından mahrum bırakılan insanlar. Ama insanlar hayatta kaldı. Ve özgürce yaşayacaklar. Bugün üzerimde, Ukrayna ve Kırım Tatar halklarının birliğini simgeleyen işlemeli özel bir gömlek var. Gücümüzün ve evimizde yaşama arzumuzun sembolleri."

Zelenskiy ayrıca bugün Ukrayna'da, etnik işlemeli giysiler üretme ve giyme geleneklerinin korumasıyla ilgili "Vişivanka Günü"nün de kutlandığına dikkati çekerek "Bu yılki Vişivanka Günü, halkımızın neler yaşadığını ve kültürümüzün ne kadar güçlü olduğunu hatırlatsın. Halklarımıza, güçlerine ve kültürlerine saygı duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.