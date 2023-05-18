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Dünya
AA 18.05.2023 11:01

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı, 35 kişi atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
[Temsili fotoğraf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta bazı evlere baskın düzenleyerek arama yaptı.

Daha sonra baskınlara tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında arbede çıktı.

İsrail güçleri Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti. Filistinliler ise yolları kapatarak askerlere taş ve molotofkokteyli attı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, çıkan olaylarda 1 kişi gerçek, 2 kişi plastik mermiyle yaralandı, 35 kişi ise göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

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