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Dünya
TRT Haber 18.05.2023 10:37

Musk, Soros karşıtı açıklamalarını savundu: Dünyanın başına bela

Twitter'ın sahibi iş insanı Elon Musk, Amerikan milyarder George Soros'u hedef almaya devam ediyor. Soros için daha önce "Dünyanın başına beladır" diyen Musk, bu kez de attığı tweetleri savundu. Paylaşımları şirketine para kaybettirse bile istediğini söylemeye devam edeceğini belirtti.

Musk, Soros karşıtı açıklamalarını savundu: Dünyanın başına bela

"Soros dünyanın başına beladır."

"Bu insanların iyi niyetli olduğunu varsayıyorsunuz, değiller. Medeniyetin dokusunu aşındırmak istiyorlar."

Bu sözler Twitter'ın sahibi ve dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'a ait.

EFEKT

Musk, Amerikan televizyonu CNBC'e röportaj verdi. Amerikan milyarder George Soros'u hedef alan tweetlerini savundu.

Röportajda Musk'a, yazdıkları hatırlatıldı.

Sahibi olduğu Tesla şirketinin hisseleri ve Twitter'ın reklam kazancını düşürmesi soruldu.

Bir süre önce Twitter'ın CEO'luğunu bıraktığını açıklayan Musk, bunun umurunda olmadığını ifade etti.

Sonucu para kaybı olsa bile düşüncelerini açıklamaya devam edeceğini vurguladı.

Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor
Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Mart sonunda Soros Fon Yönetimi, Tesla'daki hisselerinin tamamını satmıştı.

Bunun üzerine Tesla'nın hisseleri, nisan ayında yüzde 11 değer kaybetti.

Musk'ın Soros'u giderek daha çok hedef tahtasına yerleştirmesinin ardında, bu gelişmenin olduğu iddia ediliyor.

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