Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy ve Aliyev telefonda görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev'i arayan Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destekler dolayısıyla teşekkür etti.
Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'ya Azerbaycan'dan yapılan insani yardımlar nedeniyle de Aliyev'e şükranlarını iletti.
Görüşmede, Azerbaycan ve Ukrayna'nın uluslararası platformlarda işbirliği konuları da müzakere edildi.
Etiketler: İlham Aliyev Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Azerbaycan
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