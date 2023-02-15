Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'in Masbate bölgesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin 20,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
Etiketler: Filipinler Deprem
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