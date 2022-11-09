Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünya çapında savaşın neden olduğu tahıl krizine ilişkin açıklama yaptı.

Zelenskiy, tahıl sevkiyatının artırılması yönünde aktif çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

"Tahıl ihracatı girişimini sürdürmek ve genişletmek için çalışıyoruz. Gelişmiş ve en vicdanlı devletlerle birlikte, özellikle gıda krizini yaşayan ülkelere ve halklara yapılan yardımları artıracağız. Ortaklarımızla birlikte gıda güvenliğini yeni bir düzeyde garanti altına almanın temeli olabilecek bir iş birliğine başlıyoruz."

Cephede ağır çatışmalar sürüyor

Ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaş çerçevesinde tüm cephe hattı boyunca çatışmaların sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, en sıcak çatışmaların Donetsk cephesinde yoğunlaştığını dile getirerek, "Oradaki topraklarımızın bir santimetresini bile teslim etmeyiz" dedi.

Zelenskiy Amerikalı aktör ve yönetmen Sea Penn ile görüştü

Zelenskiy ayrıca, Amerikalı aktör ve yönetmen Sea Penn ile de görüştü.

Ünlü oyuncu Kiev’i ziyaretinde, Ukrayna Devlet Başkanı'na, kazandığı Oscar ödüllerinden birisini hediye etti.

Zelenskiy de Ukrayna adına Sean Penn'e "Üçüncü Derece Liyakat Nişanı" verdi.

Ukrayna'dan müzakere şartı

Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin yeniden başlayıp başlamayacağı ise merak konusu...

Konuya ilişkin Ukrayna'dan açıklama geldi.

Kiev yönetimi, müzakerelerin devam etmesinin ana şartının, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu vurguladı.

Rusya'dan 'dost olmayan' ülkelere yaptırım

Rusya, “dost olmayan” adı altında listelediği ülkelere karşı bir yaptırım kararı daha aldı. Bu ülkelerden 74 şirketle, askeri ve teknik alandaki iş birliğinin sonlandırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, yaptırım kararının, Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelere yönelik karşı önlem olarak alındığı aktarıldı.