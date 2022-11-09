Meksika basınında çıkan habere göre, Tarimbaro kentine bağlı Tejaro kasabasında, gizli bir mezarda çok sayıda insan kalıntısı bulundu.

Yapılan kazılar ve incelemeler sonucunda, çıkarılan iskeletlerin 8 kişiye ait olduğu aktarıldı.

Çıkarılan kalıntılar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldü.

Eyalet savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.