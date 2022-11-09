Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 05:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da gizli mezarda 8 kişiye ait kalıntılar bulundu
[AA (Arşiv)]
Meksika'nın Michoacan eyaletinde gizli bir mezarda yapılan aramalarda 8 kişiye ait kalıntılar bulunduğu öğrenildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, Tarimbaro kentine bağlı Tejaro kasabasında, gizli bir mezarda çok sayıda insan kalıntısı bulundu.
Yapılan kazılar ve incelemeler sonucunda, çıkarılan iskeletlerin 8 kişiye ait olduğu aktarıldı.
Çıkarılan kalıntılar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldü.
Eyalet savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: Meksika
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