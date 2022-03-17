Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy: Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine başlattığı saldırının savaş karşıtı koalisyonun genişletilerek durdurulması gerektiğini vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'den yaptığı açıklamada, Guatemala'nın Ukrayna'yı desteklediği ve bundan dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Guatemala'nın Rus saldırganlığına karşı verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz" ifadesini kullandı.
Savaşı, herkesin birlikte durdurması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor. Savaşı birlikte durduralım" ifadelerine yer verdi.
Son Haberler
- 00:08
- 23:56
- 23:37
- 23:32
- 23:28
Sıradaki Haber
ABD'den Rusya'ya yaptırım yasası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz