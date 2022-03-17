Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 22:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak’ta ABD’li personellerin bulunduğu üsse füzeli saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’ta, ABD ve diğer yabancı sözleşmeli personellerin bulunduğu Beled Askeri Üssü çevresine füzeli saldırı düzenlendi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele eden Irak uçaklarının bulunduğu Beled Askeri Üssü’nün çevresine 4 füzeyle saldırı düzenlendi" sözleri yer aldı.
Saldırıda insani ya da maddi zayiat yaşanmadı. Söz konusu saldırının kimin tarafından üstlenildiği bilgisine ise yer verilmedi.
Salahaddin vilayetindeki Beled Askeri Üssü, daha öncede benzer saldırılara maruz kalmıştı.
Etiketler: Irak
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