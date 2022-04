Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video mesaj paylaştı bir kez daha Batı'ya seslendi.

Ülkesinin bekleyecek zamanının kalmadığının altını çizen Zelenskiy, Rusya'nın nakit akışına daha fazla kısıtlama getirilmesi gerektiğini ifade etti. Moskova'ya ivedilikle petrol ambargosu uygulanmasını talep etti.

"Bekleyecek zamanımız yok. Özgürlüğün bekleyecek zamanı yoktur. Rusya yeni kuvvetlerini ve yeni teçhizatlarını ülkemize sokmayı göze alabilir. Derhal harekete geçilmeli ve tirana karşı petrol ambargosu uygulanmalı."

Scholz ile yaptırımların genişletilmesi konuşuldu



Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zelenskiy, Almanya Başbakanı ile Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilmesi konusunu ele aldıklarını söyledi.

Had a phone conversation with @OlafScholz. We emphasized that all perpetrators of war crimes must be identified and punished. We also discussed anti-Russian sanctions, defense and financial support for Ukraine.