Alman Hükümetinin Sözcü Yardımcısı Christine Hoffmann tarafından yapılan açıklamaya göre, Şansölye Scholz, Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna’daki duruma ve Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere sürecine ilişkin bilgi aldı.

Scholz, "Rus ordusunun Buça’da ve Ukrayna'nın başka yerlerinde işlediği iğrenç savaş suçlarını kınadı".

İlgili açıklamada, “Scholz, Almanya'nın Ukrayna halkına dayanışmasını ve tam desteğini dile getirdi. Federal hükümet, uluslararası ortaklarıyla birlikte, suçların tamamen aydınlatılması ve faillerin tespit edilerek ulusal ve uluslararası mahkemeler önünde hesap sorulmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Scholz ve Zelenskiy Ukrayna’ya daha fazla destek verilmesine ilişkin imkanları ele aldı ve yakın temas içinde kalma konusunda anlaştı.