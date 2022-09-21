Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Alman Bild gazetesine konuştu.

Zelenskiy, Putin'in Rusya'da ilan ettiği kısmi seferberlikten haberleri olduğunu, istihbarat birimlerinin kendilerini bilgilendirdiğinin altını çizdi.

"Kısmi seferberlik Rusya'nın subaylar ve diğer askeri personelle sorunları olduğunu gösteriyor" diyen Zelenskiy, şöyle devam etti:

“Askeriye öğrencilerini ve savaşamayan adamları harekete geçirdiklerini zaten biliyoruz. Bu öğrenciler eğitimlerini bile bitiremediler. Bu insanlar savaşamaz. Bize geldiler ve öldüler.”

"Putin Ukrayna'yı kanda boğmak istiyor"

Zelenskiy Putin için, Bize gelmesi için milyonlarca dolarlık bir orduya ihtiyacı var. Çünkü bize gelenlerin büyük bir bölümünün kaçtığını görüyor.”

Zelenskiy, "Putin, Ukrayna'yı kanda boğmak istiyor, aynı zamanda kendi askerlerinin kanında da boğmak istiyor." diye konuştu.

"Eyaletlerin yüzde 90'ı sahte referandumları tanımayacak"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in tehditlerinden rahatsız olmadığını dile getirdi ve ekledi:

"Planlarımıza göre adım adım hareket edeceğiz. Eminim topraklarımızı özgürleştireceğiz. Eyaletlerin yüzde 90'ı sahte referandumları tanımayacak."

Putin'in dolaylı olarak nükleer silah kullanma tehdidiyle ilgili olarak Zelenskiy, "Bu silahları kullanacağına inanmıyorum. Dünyanın bu silahları kullanmasına izin vereceğini sanmıyorum." dedi ve devam etti:

"Putin'in tehditlerine boyun eğmemek gerekiyor. Yarın Putin, 'Ukrayna dışında Polonya'nın bir kısmını da istiyoruz, aksi takdirde nükleer silah kullanacağız.' diyebilir. Bu tavizleri veremeyiz.”

Putin seferberlik ilan etti

Rusya’da bugün itibarıyla kısmi seferberlik ilan edilmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını söylemişti.