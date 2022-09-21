Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danimarka Kraliçesi koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'e koronavirüs teşhisi konuldu. Danimarka Kraliçesi, Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenen cenaze törenine katılmıştı.
Independent'ta yayımlanan habere göre, Londra'da 2. Elizabeth'in cenazesine katılan 82 yaşındaki Kraliçe Margrethe'in COVID-19 testi pozitif çıktı.
Yaklaşık yarım asırdır görevini yürüten Kraliçe, bir haftalık randevularını iptal etti.
Margrethe şubatta da COVID-19'a yakalanmış, hastalığı hafif semptomlarla atlatmıştı.
Etiketler: Danimarka İkinci Elizabeth Koronavirüs
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