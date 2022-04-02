Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 02:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy: Rusya, Donbas ve Harkiv'e yönelik yeni saldırılara hazırlanıyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Yeni bir video mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bu savaşı kazanmak istiyoruz ancak henüz tüm testleri geçtiğimizi düşünemeyiz" dedi. Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda yeni saldırılara hazırlandığını da söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkede savaşın gidişatına dair açıklamalarda bulundu.
Rus birliklerin ülkenin kuzeyinde geri çekilmeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Bu geri çekilme yavaş ama fark edilebilir" dedi.
''Çin'in yanımızda olmasını istiyoruz''
Ukrayna Devlet Başkanı, ülkenin doğusunda ise durumun çok daha farklı olduğuna dikkat çekerek "Ülkenin doğusundaki durum son derece zorlu. Rusya, Donbas ve Harkiv'e yönelik yeni saldırılara hazırlanıyor" diye konuştu.
Pekin yönetimine de çağrı yapan Zelenskiy, "Çin'in yanımızda olmasını istiyoruz" dedi.
Etiketler: Vladimir Zelenskiy Vladimir Putin Rusya Ukrayna Donbas
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