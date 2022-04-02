Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkede savaşın gidişatına dair açıklamalarda bulundu.

Rus birliklerin ülkenin kuzeyinde geri çekilmeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Bu geri çekilme yavaş ama fark edilebilir" dedi.

''Çin'in yanımızda olmasını istiyoruz''

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkenin doğusunda ise durumun çok daha farklı olduğuna dikkat çekerek "Ülkenin doğusundaki durum son derece zorlu. Rusya, Donbas ve Harkiv'e yönelik yeni saldırılara hazırlanıyor" diye konuştu.

Pekin yönetimine de çağrı yapan Zelenskiy, "Çin'in yanımızda olmasını istiyoruz" dedi.