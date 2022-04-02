Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 02:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna’da bir günde 2 bine yakın sivil tahliye edildi
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son bir günde Rus askerlerinin kontrolü altındaki Mariupol şehrinden yaklaşık 2 bin sivilin tahliye edildiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mariupol, kısmen Rus ordusunun kontrolü altında kalmaya devam ediyor.
Rus birliklerinin kontrolünü tamamen ele almaya çalıştığı ve topçu sistemlerini yerleştirmeyi sürdürdüğü şehirde, 40 otobüs ve özel araçlarla son bir günde 2 bine yakın sivil güvenli bölgeye tahliye edildi.
İnsani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol şehrinden sivillerin tahliyesi gün geçtikçe zorlaşıyor.
Öte yandan Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, hasar tespit çalışmalarına göre, şu anda tamamen tahrip olmuş Mariupol'un altyapısını restore etmek için en az 10 milyar dolar gerekeceğini söyledi.
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