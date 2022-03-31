Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, çevrim içi brifingde yaptığı açıklamada, şimdiye kadar yaklaşık 75 bin sivili Mariupol'dan çıkarabildiklerini söyledi.

Vereşuk, "Şimdi 100 bin sivil acil tahliye bekliyor. Bunlar kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler." dedi.

"Mariupol'de 5 bin kişi hayatını kaybetti"

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, şehrin Rus ordusunca kuşatılmasından bu yana 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Rus tarafı sivillerin güvenli tahliyesi için daha önce sözler vermiş fakat tahliyeler yine Rus ordusunca engellenmişti.

Bugün Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığı ile sivillerin bir kısmının daha tahliye edilmesi planlanıyor ve bunun için Mariupol'a 45 otobüs gönderildi.