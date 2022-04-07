Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, yeni bir video paylaştı.

Bir kez daha Rusya'ya karşı yaptırımların artırılması çağrısında bulunan Zelenskiy, yaptırım kararlarının mükemmel göründüğünü ancak yeterli olmadığını, Rusya'nın uluslararası finans sisteminden tamamen çıkarılması için ısrar etmeye devam edeceğini söyledi.

"Demokratik dünya Rus petrolünü reddetmeli" diyen Zelenskiy, "petrol ambargosundan kaçınmak Ukraynalıların hayatına mal oluyor" diye konuştu.

"Rus ordusu taktik değiştirdi"

Rus ordusunun Buça'dan sonra taktik değiştirdiğini ve işgal ettikleri bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını söyleyen Zelenskiy, objektif bir soruşturma, görgü tanıkları ve uydu gözetimi sayesinde Rusya’nın savaş suçlarını ortaya çıkaracaklarını ve hakikat arayışını sürdüreceklerini dile getirdi.

"Kendimizi savunmak için tüm seçenekleri değerlendireceğiz"

Güvenli bölgelerde ekonomik faaliyetleri yeniden canlandırma kararı aldıklarını belirten Zelenskiy, "Düşmanla sahada doğrudan çatışma tehdidinin olmadığı bölgelerdeki tüm topluluk liderlerini, ekonomik süreçleri yeniden başlatmak için, insanların geri dönüp çalışmaları için gerekli olan her şeyi yapmaya çağırıyorum" dedi.

Karşı tarafın muharebe gücünü artırarak yeniden aktif taarruz operasyonları başlatmaya hazırlandığını aktaran Zelenskiy, "Savaşacağız ve geri çekilmeyeceğiz. Rusya ciddi anlamda barışı aramaya başlayana kadar kendimizi savunmak için tüm seçenekleri değerlendireceğiz" sözlerini kullandı.

Peskov: Askeri operasyonları müzakere yoluyla bitirmek istiyoruz

Rusya'dan ise müzakereler ve esir değişimine ilişkin açıklamalar geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Kiev çevresindeki askeri eylemlerin azaltılması kararının İstanbul'da açıklandığını hatırlatarak, "Müzakereler yoluyla askeri operasyonu sona erdirmek istiyoruz" dedi. Peskov, önlerinde uzun bir yol olduğunu da savundu.

Ukrayna'ya "esir değişimi" tepkisi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın gündeminde esir değişimi vardı.

Yapılan açıklamada, Ukraynalı askerler için Cenevre Sözleşmelerine uygun şartların sağlandığı aktarıldı. Kiev yönetiminin, önceden kararlaştırılan koşullarda, esirlerin değişimini engellediği ileri sürüldü.

