Zelenskiy, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yüz yüze görüştü. Görüşmeye Almanya Başbakanı Angela Merkel de video konferansla katıldı.

Zelenskiy, Putin'in de dahil olacağı dörtlü görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Macron ile Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesini de görüştüklerini söyledi. "Biden-Putin görüşmesi bazı meseleleri çözüme kavuşturabilir." dedi.