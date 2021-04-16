Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy: Putin'in de dahil olacağı 4'lü görüşmelere hazırım
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de dahil olacağı dörtlü görüşmelere hazır olduğunu söyledi.
Zelenskiy, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yüz yüze görüştü. Görüşmeye Almanya Başbakanı Angela Merkel de video konferansla katıldı.
Zelenskiy, Putin'in de dahil olacağı dörtlü görüşmelere hazır olduğunu belirtti.
Zelenskiy, Macron ile Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesini de görüştüklerini söyledi. "Biden-Putin görüşmesi bazı meseleleri çözüme kavuşturabilir." dedi.
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