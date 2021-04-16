Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Angela Merkel'in bugün AstraZeneca aşısı olduğunu duyurdu.

Seibert, ayrıca hesabından "Dr. Angela Merkel. doğum tarihi 17.07.1954" yazılı aşı defterinin fotoğrafını paylaştı.

Merkel de aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün AstraZeneca'dan ilk aşıyı olduğum için mutluyum. Aşı kampanyasına katılan herkese ve aşılanan herkese teşekkür ederim. Aşılama, salgının üstesinden gelmenin anahtarıdır" sözlerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz da AstraZeneca aşısı oldu.

Almanya'da 27 Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyasında, bugüne kadar 15 milyon 400 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 400 bin kişiye ikinci dozu yapıldı.