Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin’e seslenerek, “Ukrayna'nın her yerinde çatışmalar sürüyor. Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım” mesajı verdi.

Zelenskiy, ülkesindeki durumun 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattığına işaret ederek, "Eminim ki hepiniz görüyorsunuz, tüm Avrupa görüyor. Ama biz tam anlamıyla bir şey yapacağınızı görmüyoruz. Ukrayna'ya bu kadar yavaş yardım ederken nasıl kendinizi koruyacaksınız?" değerlendirmesinde bulundu.

Batı'nın Rusya'ya sektörel yaptırımları için memnun olduğunu ifade eden Zelenskiy, ancak Rus tanklarının hala yerleşim yerlerine ateş ettiğini, zırhlı araçların siviller dahil saldırmaya devam ettiğini söyledi.

Zelenskiy, Avrupa'nın bu saldırganlığı durduracak gücü olduğunu vurgulayarak, "Avrupalı devletlerden daha fazla ne mi bekliyoruz? Ruslara vizelerin iptali, SWIFT sisteminden çıkarmak, Rusya'nın tam bir izolasyonu, büyükelçileri geri çağırmak, petrol ambargosu, hava sahasını kapamak. Bugün bunların hepsi masada olmalı çünkü bu, hepimize, tüm Avrupa'ya bir tehdit." diye konuştu.

Kiev'de son durum

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor.

Ukrayna askerleri, Kiev merkezinde herhangi bir girişe karşı konuşlandı.

Gece saatlerinde Kiev'e roketli saldırı gerçekleştirildi. Ardından peş peşe sirenler çalmaya başladı.

Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon'da çok sayıda Rus tankı görüntüleniyor. Rus tanklarından biri sivil aracı da ezdi.

Ukraynalılar Kiev'de sığınaklara toplandı.