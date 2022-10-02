Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy: Liman tamamen temizlendi
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Liman şehrinin Rus güçlerinden temizlendiğini bildirdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı kısa görüntülü mesajda, "Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi." ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı, dün akşam yaptığı açıklamada, Liman'da Ukrayna bayrağının dalgalandığını ancak şehirde çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna askerlerinin Liman şehrine girdiğini duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı ise "Müttefik güçler, çevrelenmesi tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yere çekildi." açıklamasını yapmıştı.
Etiketler: Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya
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