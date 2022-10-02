Devlet televizyonunda yayımlanan Yüzbaşı İbrahim Traore imzalı bildiride, ülkede 29 Eylül darbesinden sonra yürürlüğe konulan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

Traore, halka "yağma ve vandalizm eylemlerinden uzak durma" çağrısı yaptı.

Burkina Faso’nun güvenliği için bütün halka "seferberlik" çağrısında bulunan Traore, halkı vatan nöbetine davet etti.

Traore'nin çağrısının ardından halk, Fransız Büyükelçiliğinin ve askeri üssünün önünde nöbet tutmaya başladı.

Burkina Faso’da ordu, güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu

Darbeci askerlerin Yarbay Damiba’nın Fransız askeri üssüne sığındığını ve karşı darbe planladığını ileri sürmesinin ardından dün akşam darbe yanlısı göstericiler, Fransa karşıtı sloganlar atarak Fransız Büyükelçiliğine girmeye çalışmış, elçiliğin önünü ateşe vermişti.

Burkina Faso’da ordu, dün ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu.

Darbe sonrasında bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.