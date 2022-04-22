Dünya Bankası ve Ukrayna hükûmeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, video konferans yoluyla katıldığı toplantıda, Rusya'nın saldırısının Ukrayna'da neden olduğu zararı anlattı.

Ülke genelinde okullar, üniversiteler, hastaneler, işletmeler ve altyapının yıkıma uğradığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz limanlarını abluka altına almasının ise Ukrayna'nın ihracatını ve dünyanın gıda güvenliğini etkilediğini söyledi.

Zelenskiy, "Ekonomik kayıpları telafi etmek için aylık 7 milyar dolara ihtiyacımız var" dedi.

Uluslararası toplumun Rusya'yı Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarından dışlaması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, tüm ülkeleri Moskova ile ilişkileri kesmeye çağırdı.

Fiziki hasar kabaca 60 milyar dolara ulaştı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass ise toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da binalara ve altyapıya verilen fiziki hasarın kabaca 60 milyar dolara ulaştığını ve savaş devam ettikçe daha da artacağını vurguladı.

Malpass, Ukrayna'nın temel devlet hizmetlerinin devamlılığının desteklemesi için halihazırda 3 milyar dolardan fazla kaynağı seferber ettiklerini anımsattı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise savaşın Ukrayna ekonomisi için yıkıcı olduğunu kaydetti.

Georgieva, gelecek 2-3 ay içinde, Ukrayna'da hükûmetin ve ekonominin savaşın ortasında çalışmaya devam edebilmesi için ayda yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyaç duyulabileceğinin tahmin edildiğini aktardı.

IMF Başkanı Georgieva, özellikle imtiyazlı finansman ve hızlı dağıtılan hibeler gibi daha fazla dış finansmanın gerekli olduğunu vurguladı.