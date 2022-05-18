Zelenskiy, festivalin dün akşam saatlerinde düzenlenen açılış törenine video konferansla katılarak yaklaşık 10 dakikalık konuşma yaptı.

Konuşmasında İkinci Dünya Savaşı ve Charlie Chaplin’in 1940 tarihli "Diktatör" isimli filminden de bahseden Zelenskiy, "Charlie Chaplin'in 'Diktatör' (filmi) zamanında gerçek 'diktatörü' öldürmedi ancak bu film sayesinde sinema sessizliğinden çıktı. Kelimenin tam anlamıyla sessizliğinden (çıktı). Sinema konuşuyordu ve gelecek zaferin sesiydi." dedi.

Zelenskiy, o günden bu yana insanlığın çok sayıda film çektiğini belirterek Putin'e atfen, "Savaşın dehşetinin devamı olmayacağını düşünebilirdik ancak zamanında olduğu gibi şimdi de bir 'diktatör' var." diye konuştu.

"Yeni bir Chaplin’e ihtiyacımız var"

Rusya’nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açtığını hatırlatan Zelenskiy, Rus ordusunun girdiği bölgelerde çok sayıda kişiyi öldürdüğünü, bunların arasında 229 çocuğun da bulunduğunu söyledi.

Zelenskiy, savaşmaya devam edeceklerini, başka seçeneklerinin olmadığını belirtti.

"'Diktatörün' kaybedeceğinden eminim." diyen Zelenskiy, "Sinemanın sessiz olmadığını kanıtlamak için yeni bir Chaplin’e ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

75. Cannes Film Festivali Ukrayna-Rusya Savaşı gölgesinde gerçekleşecek. Rus delegasyonlarının bu yılki festivalden men edildiği, etkinlik öncesinde duyurulmuştu.

Ukrayna halkına desteğin işareti olarak, iki Ukraynalı yönetmenin filmi festivalde farklı bölümlerde, geçen ay Ukrayna’da öldürülen Litvanyalı yönetmen Mantas Kvedaravicius'nun son filmi "Mariupol 2" ise özel gösterimle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.