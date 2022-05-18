Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya’nın en büyük bankası Londra Borsasından çıkmayı planlıyor
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, Londra Borsasından çıkmayı planladığını duyurdu.
Sberbank, yaptığı yazılı açıklamada, mevduat makbuzlarının dolaşımını durdurma niyetini Londra Borsasına ilettiğini bildirildi.
Açıklamada, bankaya ait mevduat makbuzlarının, Sberbank’a ait hisselerle 30 gün içerisinde 1’e 4 oranında değiştirilebileceği belirtildi.
Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Sberbank dahil çok sayıda Rus bankasını yaptırım listesine almıştı.
Etiketler: Rusya
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